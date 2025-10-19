Robo en el Louvre: encuentran dañada una corona de diamantes y esmeraldas cerca del museo de París

Imagen de archivo de la corona que fue robada este domingo del Museo del Louvre en París. Foto: AFP

La corona de la emperatriz Eugenia, una de las joyas robadas el domingo durante un asalto en el Louvre en París , fue encontrada dañada cerca del museo parisino, dijo a la AFP una fuente cercana al caso.

La pieza del siglo XIX pertencía a la esposa de Napoleón III y está compuesta por 1.354 diamantes y 56 esmeraldas, según la descripción publicada en línea por el Louvre. Varios objetos de gran valor fueron robados el domingo en la mañana en la galería de Apolo del museo más grande del mundo.

Varios delincuentes asaltaron el domingo por la mañana el museo del Louvre de París, sustrajeron joyas "de un valor inestimable" en siete minutos y se dieron a la fuga, anunciaron las autoridades francesas.

Una fuente cercana al caso explicó a la AFP que los hechos tuvieron lugar entre las 09:30 y las 09:40 locales, poco después de la apertura del museo al público.

La famosa pinacoteca, hogar de la Mona Lisa o la Venus de Milo, anunció inicialmente en la red social X que permanecería cerrado el domingo por "motivos excepcionales", pero no dio más detalles.

Posteriormente, la dirección del museo dijo a la AFP que los visitantes fueron evacuados rápidamente para "preservar huellas y pistas para la investigación".

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, explicó a medios locales que "tres o cuatro" ladrones ingresaron al museo desde el exterior, usando un "brazo articulado" que estaba en un camión para acceder a la "sala Apolo".

Allí estuvieron unos "siete minutos" y saquearon "dos vitrinas", precisó.

Si bien el valor del botín está siendo evaluado, el funcionario afirmó que las piezas robadas tenían un "valor inestimable".

FUENTE: AFP