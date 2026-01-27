Un delincuente fue atrapado tras robar en el depósito de una heladería en Salto.
Robó en el depósito de una heladería, intentó huir y fue atrapado al ingresar a un terreno; ocurrió en Salto
El hombre se robó 124 mil pesos en efectivo, que le fueron confiscados en el momento de la detención.
Cuando cometía el robo, el hombre fue denunciado por una mujer que lo vio y llamó a la Policía.
El mismo huyó de lugar con una caja que tenía dinero y con otra mercadería. La Policía lo siguió, hasta que ingresó a un terreno y quiso huir, sin embargo fue cercado por los funcionarios que lograron detenerlo.
Allí le pudieron incautar la caja, en la que se llevaba 124 mil pesos en efectivo. La Policía confiscó los objetos del robo y llevó a este delincuetne ante las autoridaes.
En la tarde de este lunes, declaró ante la Fiscalía Departamental de Salto y en las próximas horas habrá una resolución sobre este caso.
