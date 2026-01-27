RECIBÍ EL NEWSLETTER
LITORAL

Robó en el depósito de una heladería, intentó huir y fue atrapado al ingresar a un terreno; ocurrió en Salto

El hombre se robó 124 mil pesos en efectivo, que le fueron confiscados en el momento de la detención.

robo-distribuidora

Un delincuente fue atrapado tras robar en el depósito de una heladería en Salto.

Cuando cometía el robo, el hombre fue denunciado por una mujer que lo vio y llamó a la Policía.

El mismo huyó de lugar con una caja que tenía dinero y con otra mercadería. La Policía lo siguió, hasta que ingresó a un terreno y quiso huir, sin embargo fue cercado por los funcionarios que lograron detenerlo.

mas de 50 casquillos: policia investiga balacera en el barrio marconi; no hay heridos
Seguí leyendo

Más de 50 casquillos: Policía investiga balacera en el barrio Marconi; no hay heridos

Allí le pudieron incautar la caja, en la que se llevaba 124 mil pesos en efectivo. La Policía confiscó los objetos del robo y llevó a este delincuetne ante las autoridaes.

En la tarde de este lunes, declaró ante la Fiscalía Departamental de Salto y en las próximas horas habrá una resolución sobre este caso.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Subrayado, archivo.
Robo en un shopping

Funcionario diplomático retiró dinero de un cajero dentro de un shopping y un guardia de seguridad se lo robó
Huang Yazhong

Embajador de China dice que Uruguay es caro y que el comercio electrónico, como Temu, "puede bajar el costo de vida"
TESTIMONIO

Madre del motociclista embestido por Carlos Negro: "El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes"
TAMBIÉN RECLAMAN REALOJO

Vecinos del barrio Fortaleza, en el Cerro, no tienen agua hace más de un mes: "Vinieron de OSE, pero no hay respuestas"
en pocitos

Rapiñaron un local de tecnología en un shopping: uno de los delincuentes fue retenido por un guardia

Te puede interesar

Oddone anunció medidas por baja del dólar; estamos preocupados, sostuvo el ministro
CONFERENCIA DEL MEF

Oddone anunció medidas por baja del dólar; "estamos preocupados", sostuvo el ministro
La reunión de Yamandú Orsi con Xi Jinping está prevista para el 3 de febrero; la agenda de la misión en China
INFORMÓ CANCILLERÍA

La reunión de Yamandú Orsi con Xi Jinping está prevista para el 3 de febrero; la agenda de la misión en China
Canciller Lubetkin entregó copias del acuerdo entre Mercosur y UE en el Parlamento
REUNIÓN CON COSSE

Canciller Lubetkin entregó copias del acuerdo entre Mercosur y UE en el Parlamento

Dejá tu comentario