Robó en el depósito de una heladería, intentó huir y fue atrapado al ingresar a un terreno; ocurrió en Salto

Un delincuente fue atrapado tras robar en el depósito de una heladería en Salto .

Cuando cometía el robo , el hombre fue denunciado por una mujer que lo vio y llamó a la Policía.

El mismo huyó de lugar con una caja que tenía dinero y con otra mercadería. La Policía lo siguió, hasta que ingresó a un terreno y quiso huir, sin embargo fue cercado por los funcionarios que lograron detenerlo.

Seguí leyendo Más de 50 casquillos: Policía investiga balacera en el barrio Marconi; no hay heridos

Allí le pudieron incautar la caja, en la que se llevaba 124 mil pesos en efectivo. La Policía confiscó los objetos del robo y llevó a este delincuetne ante las autoridaes.

En la tarde de este lunes, declaró ante la Fiscalía Departamental de Salto y en las próximas horas habrá una resolución sobre este caso.