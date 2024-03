"Roberto Lafluf es una persona de mi confianza, hablo seguido con él", dijo Lacalle Pou

En esos chat Maciel le decía a Ache que no sería conveniente entregarle el pasaporte a Marset porque era “un narco peligroso”.

“Sé lo que pasó”, dijo Lacalle Pou este miércoles en radio Universal, y agregó: “Se está sustanciando en la justicia y tengo la convicción de que todos los involucrados actuaron dentro de la legalidad. Actuaron de buena fe”.

Consultados sobre el futuro político del excanciller Francisco Bustillo, que también renunció tras los audios de Ache (donde le pedía que perdiera el teléfono para no entregar los chat), Lacalle Pou dijo que esperará la investigación fiscal y el eventual fallo de la justicia.

“Hasta que la Justicia se exprese no va a haber ninguna acción de gobierno, si no tiene responsabilidad por qué no puede tener un cargo en el exterior. Si tiene responsabilidad obviamente no”, respondió el presidente.