Robert Silva respondió a Cosse: "No es cierto que lo bueno estuvo en el FA y lo malo en esta coalición"

Uno de los puntos sobre los que habló Silva fue el discurso de Carolina Cosse en su lanzamiento como precandidata del Frente Amplio, en el que dijo que “con la derecha no nos fue bien”. “El Uruguay que nos merecemos, que nos debemos, no puede ir por esa línea de buenos, malos, blanco o negro, izquierda o derecha. El Uruguay que nos debemos, el Uruguay del primer mundo que estamos proponiendo, es el Uruguay del centro, que sabe que uno no es dueño de la verdad. No es cierto que lo bueno estuvo en el Frente Amplio y lo malo en esta coalición”, respondió.