Robert Silva calificó de "oportunismo" el apoyo de la exprecandidata colorada Zaida González a Orsi

“Para los batllistas, para los colorados, para aquellos que votaron a Andrés Ojeda y me votaron a mí, la única manera de realización de nuestra propuesta política es con la coalición de gobierno, con Álvaro Delgado presidente”, reiteró.

Al ser consultado sobre la posibilidad que exista Batllismo en otros partidos, Silva reflexionó: “seguro que no hay Batllismo donde se apañan dictaduras, donde no se puede condenar a un dictador como Maduro o se cree que Cuba es una democracia. No puede haber Batllismo donde hay gente que cree en la lucha de clases, que dice que hay malos y buenos, y unos contra otros”.

Silva calificó de “oportunismo” el anuncio de apoyo de González a Orsi que realizó el candidato frenteamplista. “Yo no quiero perder tiempo en eso”, contestó al ser preguntado sobre si esa conducta ameritaba la expulsión del Partido Colorado.