Robert Bouvier cuestionó a fiscal que archivó causa de Antel Arena: "no hubo una rigurosidad, una imparcialidad"

“Me parece que el análisis anterior del fiscal no fue con la rigurosidad que correspondía”, dijo Bouvier, y agregó: “en el informe que hace el fiscal hace referencia a una declaraciones mías, las cuales obviamente no reflejan la realidad de lo que yo declaré, sin lugar a dudas”.

“Era un tema de compras. El concepto que el fiscal plasma en su informe no condice con lo que yo declaré, con el espíritu de lo que yo declaré. O sea, no es lo que yo declaré. Me parece que ahí, y en otros temas más, no hubo una rigurosidad, una imparcialidad, con respecto a ese tema”, apuntó.

La denuncia por la construcción del Antel Arena fue archivada en febrero, pero ante el pedido de revisión del caso que hizo el directorio de Antel, el fiscal Enrique Rodríguez decidió a comienzos de mayo reabrir el caso y volver a investigar la denuncia.