Robaron tres caballos de protectora: "Tenemos miedo que vuelvan al maltrato o a un matadero"

Tres caballos fueron robados de una organización que se dedica a rescatar animales maltratados o abandonados.

ECQUS es la primera protectora de caballos del Uruguay, nació hace 32 años y tiene 140 perros, dos cerdas y 12 caballos.

"Entraron de madrugada y se robaron tres caballos, dos yeguas hermosas y un petiso. Estamos desbastados porque para nosotros los animales son más que animales, son como hijos y todos requisados por maltrato. Tenemos miedo que vuelvan al maltrato o lo que es peor que vayan a un matadero", dijo Andrea Silva.

Y agregó: "Nosotros sospechamos que es gente o que fue despedida de acá o gente que conoce la interna, que han venido en alguna oportunidad y han visto todo".

Silva comentó que los delincuentes rompieron los alambrados, que había perros malos, pero no ladraron y que el casero no vio nada.

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