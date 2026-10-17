El papa León XIV abandonó este sábado el hospital Gemelli de Roma para regresar al Vaticano, cinco días después de haber sido sometido a una operación por un cáncer de pulmón, comprobaron periodistas de la AFP.
El papa León XIV abandonó el hospital Gemelli de Roma, cinco días después de haber sido operado de cáncer
El pontífice, de 71 años y líder de los 1.400 millones de católicos del mundo, salió del centro médico entre aplausos y vítores de los fieles congregados a las puertas del hospital.
El pontífice, de 71 años y líder de los 1.400 millones de católicos del mundo, salió del centro médico entre aplausos y vítores de los fieles congregados a las puertas del hospital.
Noticia en desarrollo
Seguí leyendo
Secretario de Estado del Vaticano dijo que visita del papa dependerá de su evolución médica y de las recomendaciones
FUENTE: AFP
Temas de la nota
Lo más visto
AFECTACIÓN COMERCIAL
Comerciantes de Paso Molino denuncian que hormigón debajo del viaducto afecta el estacionamiento y la actividad
RUTAS 8 Y 101
Patrullero que iba con sirenas encendidas abriendo paso a vehículo con una emergencia chocó a auto que se le cruzó
SINIESTRO 18 DE AGOSTO DE 2025
Chofer que atropelló a una pasajera de 82 años cuando se bajaba del ómnibus y le provocó la muerte fue condenado
MIDES Y BPS
Unificación de transferencias comienza en enero de 2027, con un sólo trámite para las familias y mayores montos
MALDONADO
Dejá tu comentario