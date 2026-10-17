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CÁNCER DE PULMÓN

El papa León XIV abandonó el hospital Gemelli de Roma, cinco días después de haber sido operado de cáncer

El pontífice, de 71 años y líder de los 1.400 millones de católicos del mundo, salió del centro médico entre aplausos y vítores de los fieles congregados a las puertas del hospital.

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El papa León XIV abandonó este sábado el hospital Gemelli de Roma para regresar al Vaticano, cinco días después de haber sido sometido a una operación por un cáncer de pulmón, comprobaron periodistas de la AFP.

El pontífice, de 71 años y líder de los 1.400 millones de católicos del mundo, salió del centro médico entre aplausos y vítores de los fieles congregados a las puertas del hospital.

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FUENTE: AFP

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