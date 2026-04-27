Robaron la cabeza de bronce del monumento a Pierre de Coubertin en la zona de Parque Batlle

Fo Foto: Google Maps

El monumento a Pierre de Coubertin, ubicado en avenida Ricaldoni y Cataluña, fue vandalizado y se robaron la cabeza de bronce, informó la Jefatura de Policía de Montevideo, que investiga el hurto.

El robo fue denunciado por el área de infraestructura deportiva de la Intendencia de Montevideo y del comité Pierre de Coubertin. El denunciante manifestó a la Policía que el sábado de mañana el monumento se encontraba en su lugar.

El caso fue denunciado en las últimas horas ante la Policía tras constatar el faltante de la pieza de bronce. La Fiscalía de Flagrancia de 4º turno está a cargo del caso junto a efectivos del Área de Investigaciones de la Policía de Montevideo.

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