Robaron cajones de cerveza de una distribuidora: la mercadería hurtada está valuada en 300 mil pesos

Robaron cajones de botellas de cerveza de una distribuidora. La mercadería hurtada está valuada en 300 mil pesos. El hecho ocurrió en camino Sosa y Luis Batlle Berres.

Temprano este lunes, hubo una denuncia por robo en ese lugar, y los efectivos policiales detuvieron a uno de los delincuentes, de 40 años.

Luego, vecinos indicaron que un hombre llevaba cajones por un descampado.

Personal policial trabaja en la zona buscando a este segundo implicado en el robo.

