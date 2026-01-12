RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Robaron cajones de cerveza de una distribuidora: la mercadería hurtada está valuada en 300 mil pesos

Hay un hombre detenido, de 40 años, y la Policía busca a una segunda persona implicada, que según vecinos llevó cajones por un descampado.

Robaron cajones de botellas de cerveza de una distribuidora. La mercadería hurtada está valuada en 300 mil pesos. El hecho ocurrió en camino Sosa y Luis Batlle Berres.

Temprano este lunes, hubo una denuncia por robo en ese lugar, y los efectivos policiales detuvieron a uno de los delincuentes, de 40 años.

Luego, vecinos indicaron que un hombre llevaba cajones por un descampado.

Personal policial trabaja en la zona buscando a este segundo implicado en el robo.

