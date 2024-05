River Plate sufre primera derrota en la Liga argentina y Boca no puede con Talleres

El equipo de la banda roja no jugó bien, casi no remató al arco rival, y fue superado por el Bicho, que se puso en ventaja con un golazo de Alan Lescano (39), que ubicó el balón en un ángulo con un remate a calcular, y luego resistió sin mayores apremios ante un River que tuvo la pelota, pero estuvo poco claro a la hora de buscar el empate.

"Hemos dado una mala imagen en los últimos dos partidos fuera del Monumental. No jugamos el fútbol que nos caracteriza. Hoy no fuimos lo que solemos ser. El responsable soy yo y es lógico que la gente esté descontenta y que no le agrade el River de los últimos dos partidos. A mí tampoco me gusta jugar así. Pero nos vamos a recuperar", dijo el DT Martín Demichelis.