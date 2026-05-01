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PARTIDO NACIONAL

Ripoll dijo que se fue "sorprendida" del acto del PIT-CNT: "Me parece que faltó mucha crítica"

"Fue más mencionado el expresidente Lacalle Pou que el propio presidente Yamandú Orsi", sostuvo la dirigente del Partido Nacional.

RIPOLL-PITCNT

La dirigente del Partido Nacional, Valeria Ripoll, estuvo presente en el acto del primero de mayo, donde se mostró sorprendida porque considera que hubo falta de critica al actual gobierno.

"Me voy un poco sorprendida en realidad porque fue más mencionado el expresidente Lacalle Pou que el propio presidente Yamandú Orsi. Se supone que este 1 de mayo debería reflejar la realidad que están viviendo los trabajadores hoy, y no en el período pasado. Me parece que faltó mucha crítica. Temas prácticamente ausentes como la inseguridad, el fallecimiento de trabajadores víctimas de la violencia que vive el país, lo que tiene que ver con la problemática de las personas en situación de calle, los más vulnerables, que son los que representa el movimiento sindical, y se habló muchísimo de acciones que tienen que ver con el gobierno pasado, mucho mimo al gobierno", sostuvo Ripoll.

Ripoll criticó al gobierno y aseguro que estamos en el peor momento en cuanto a la inseguridad.

Captura de video, Quincho de Varela en Instagram.
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