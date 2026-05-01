Diputada colorada presentó proyecto para mejorar la ley sobre gestación subrogada en Uruguay

La diputada del Partido Colorado, Carolina Benech, presentó un proyecto de ley sobre gestación subrogada en Uruguay que retoma el espíritu de una iniciativa planteada en el anterior período legislativo.

Ahora, el nuevo proyecto busca ampliar las posibilidades de subrogación en el país. Actualmente, la ley permite que las mujeres que no puedan gestar solo pueda hacerlo un familiar directo (su madre, su hermana o su cuñada por el lado de su pareja). "No tenemos en el Uruguay posibilidades de hacerlo de otra manera que no sea por solidaridad", afirmó.

Benech indicó que solo se modificarían dos artículos de la ley de técnicas de reproducción asistida para hacerla más viable, que haya más posibilidades y más familias que puedan utilizarlas.

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En el período anterior, se aprobó en la Cámara de Diputados aumentar el grado de consanguinidad de segundo hasta el cuarto grado para que tías, primas o sobrinas de la mujer que quiere subrogar podrán hacerlo.

La ley anterior se utilizó un sola vez. "Hace poco más de nueve meses nació el primer bebé por vientre subrogado en Uruguay", indicó la legisladora colorada.

El nuevo proyecto está a estudio de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Benech espera que se apruebe y pase al plenario, y llegue al Senado. "Esto es una forma de ampliar la posibilidad de lo que tanto nos preocupa a los uruguayos que es la baja natalidad. No es el motivo principal por el cual presento esto, pero sí es uno de los motivos importantes para destacar", sostuvo.