Ripoll acusó a Adeom de persecución política; el sindicato respondió que fue ella quien hizo el reglamento

Ripoll dijo que recibió la noticia con mucha tristeza y decepción ya que dejó muchos años de su vida en la actividad sindical. "Son más de 15 años, mis hijos crecieron ahí, militaron conmigo, me acompañaron toda la vida allí", expresó. Y agregó: "Creo que hicimos grandes cosas, cambiamos para bien Adeom en muchos aspectos, obviamente era esperable, pero no deja de ser doloroso".

La exsindicalista manifestó que la decisión pone al gremio en una posición muy fea. "Adeom como institución no es responsable de la decisión de las personas, pero está claro que esto es una persecución política", dijo. Según Ripoll, su caso es uno de los tantos que ocurren con trabajadores y militantes sociales que no son frenteamplistas ni están contra el gobierno.

"Hasta cometen errores tontos porque es una sanción que a mí no me cabe porque no tengo un cargo político, porque no me dediqué a la política partidaria para acomodarme ni para tener cargos", manifestó.

El presidente de Adeom, Aníbal Varela negó persecución sindical a Valeria Ripoll. La asamblea votó 14 a favor y una abstención y posteriormente le comunicaron la pérdida de derechos. "Fue ella la hizo ese reglamento. Los compañeros municipales que pasaron a depender de la Junta Departamental del Montevideo o del Palacio Legislativo, ella les sacó los derechos, ahora nosotros se los sacamos a ella", comentó.