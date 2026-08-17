Rige nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Meteorología actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.

El fenómeno que rige hasta la hora 23.00 afectará la zona con tormentas puntualmente fuertes que podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Las principales localidades afectadas son:

Artigas: Todo el departamento. Cerro Largo: Todo el departamento. Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, Centenario, La Paloma, Las Palmas y San Jorge. Florida: Cerro Chato. Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho, Tambores y Termas de Guaviyú. Río Negro: Algorta, General Borges, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro y Villa María. Rivera: Todo el departamento. Salto: Todo el departamento. Tacuarembó: Todo el departamento. Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Cerro Chato, Isla Patrulla, Mendizábal, Rincón, Santa Clara de Olimar y Vergara. Advertencia amarilla por Tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Se actualizará a las 23:00 o ante cambios significativos



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