RECIBÍ EL NEWSLETTER
ADVERTENCIA AMARILLA

Rige nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

El fenómeno que afecta a 10 departamentos podrá ocasionar precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

tormenta-rambla-rayo-noche

Meteorología actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.

El fenómeno que rige hasta la hora 23.00 afectará la zona con tormentas puntualmente fuertes que podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Las principales localidades afectadas son:

Artigas: Todo el departamento.

Cerro Largo: Todo el departamento.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, Centenario, La Paloma, Las Palmas y San Jorge.

Florida: Cerro Chato.

Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho, Tambores y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Algorta, General Borges, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro y Villa María.

Rivera: Todo el departamento.

Salto: Todo el departamento.

Tacuarembó: Todo el departamento.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Cerro Chato, Isla Patrulla, Mendizábal, Rincón, Santa Clara de Olimar y Vergara.

Temas de la nota

Lo más visto

Gran parte del país bajo advertencias naranja y amarilla de Inumet por tormentas fuertes y severas
pronóstico

Gran parte del país bajo advertencias naranja y amarilla de Inumet por tormentas fuertes y severas
TREINTA Y TRES

Choque frontal entre una camioneta y un camión causó cuatro muertos en el kilómetro 300 de la ruta 8
no quiso denunciar

Chofer de Coetc desvió el recorrido del ómnibus tras pedido de hinchas de Peñarol: esto fue lo que dijo ante la Policía
norte de río de janeiro

Diez personas murieron tras el vuelco de un ómnibus en una zona de montañas en Brasil
MONTEVIDEO

Fiesta de alumnos de un colegio terminó con tres jóvenes rapiñados cerca del CDS: el padre de uno de ellos contó cómo fue

Te puede interesar

Policía de Rivera investiga el hallazgo del cuerpo de un joven maniatado y con signos de violencia
BARRIO PICADA DE MORA

Policía de Rivera investiga el hallazgo del cuerpo de un joven maniatado y con signos de violencia
Choque frontal entre una camioneta y un camión causó cuatro muertos en el kilómetro 300 de la ruta 8 video
TREINTA Y TRES

Choque frontal entre una camioneta y un camión causó cuatro muertos en el kilómetro 300 de la ruta 8
Foto: Subrayado. 
MONTEVIDEO

Fiesta de alumnos de un colegio terminó con tres jóvenes rapiñados cerca del CDS: el padre de uno de ellos contó cómo fue

Dejá tu comentario