Rige nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes

Meteorología extendió hasta la hora 23:00 la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes .

Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país generando tormentas algunas puntualmente fuertes.

En zonas de tormentas podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia.

Las principales localidades son:

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, La Paloma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.

Flores: Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, Juan José Castro y Trinidad.

Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Casupá, Cerro Chato, Goñi, La Cruz, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: Aramendía, Colón, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordoñez, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.

Tacuarembó: Paso de los Toros, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.

Treinta y Tres: Cerro Chato y Valentines.