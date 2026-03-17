Rige nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes; afecta 12 departamentos

Meteorología actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes ; el fenómeno rige hasta la hora 20.00.

Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes.

En zonas de tormentas podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

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Las principales localidades afectadas son:

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Isidoro Noblía, La Pedrera, Las Cañas, Melo, Quebracho, Ramón Trigo, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Durazno: Todo el departamento.

Flores: Andresito, Ismael Cortinas, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.

Florida: Capilla del Sauce, Cerro Chato, Goñi y Nico Pérez.

Lavalleja: Illescas, José Batlle y Ordoñez y Zapicán.

Paysandú: Todo el departamento.

Río Negro: Todo el departamento.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, La Puente , Las Flores, Minas de Corrales, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.

Salto: Albisu, Campo de Todos, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia, Itapebí, Garibaldi, Itapebí, Puntas de Valentín, Salto, San Antonio y Termas del Daymán.

Soriano: Egaña, Mercedes, Palmitas, Risso y Villa Soriano.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Treinta y Tres: Cerro Chato, Ejido de Treinta y Tres, Isla Patrulla, Maria Albina, Mendizábal, Rincón, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, Valentines, Vergara y Villa Sara.