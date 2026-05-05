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IMM amplia servicios de guardaparques en espacios públicos de la ciudad; vecinos valoran la iniciativa

A los servicios ya existentes se le suman Villa Biarritz, Piedras Blancas, plaza Lafone y el Parque Ballán.

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La Intendencia de Montevideo amplió los servicios de cuidaparques en los espacios públicos de la ciudad; a los ya existentes se le sumaron Villa Biarritz, Piedras Blancas, plaza Lafone y el Parque Ballán.

Las personas que realizan las tareas de cuidaparques son integrantes de distintas cooperativas sociales y de trabajo, que se enmarcan en el convenio establecido entre la comuna y el Instituto Nacional de Cooperativismo.

En sus tareas realizan preservación de la naturaleza y los bienes públicos dentro de su área, además de promover la convivencia. Los trabajadores mostraron conformidad por la tarea, el salario y las lindas devoluciones de los vecinos.

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"Mi tarea es cuidar el parque, que no suban las motos, cuidar que no hayan personas agrediendo a los animales, hacer recorridos y mantener la convivencia que es muy importante", dijo Yanisel, uno de los guardaparques.

Contó que hace recorridas cada una hora por todo el parque y que si surge algún problema lo tratan de resolver o llaman a la Policía.

Los horarios son rotativos al igual que el cuidado de los espacios públicos.

"Nos dicen todo el tiempo que están muy contentos que andemos ahí por la seguridad de todos", comentó Tamara, otra de las cuidaparques que habló con Subrayado.

Los vecinos, trabajadores y estudiantes de la zona del Parque Rodó valoraron esta iniciativa de cuidados en la zona; aseguran que son necesarios y que han observado el trabajo de los cuidaparques en estas primeras semanas.

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