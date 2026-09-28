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Advertencia naranja de Meteorología por tormentas fuertes y puntualmente severas

Meteorología mantiene una advertencia naranja y otra amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas en el norte del país.

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La advertencia naranja de Meteorología por tormentas fuertes y puntualmente severas rige en principio hasta las 9 de la mañana para el norte del país (ver mapa), donde también hay una advertencia amarilla pero por fenómenos de menor intensidad.

Advertencia naranja:

“El área será afectada por tormentas fuertes y/o severas. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos periodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”, dice el informe oficial.

advertencia naranja y amarilla de meteorologica por tormentas fuertes y algunas puntualmente severas
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Advertencia naranja y amarilla de Meteorológica por tormentas fuertes y algunas puntualmente severas

Advertencia amarilla:

Esta advertencia es por la persistencia de tormentas puntualmente fuertes: “El área será afectada por tormentas fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos periodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”.

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