La advertencia naranja de Meteorología por tormentas fuertes y puntualmente severas rige en principio hasta las 9 de la mañana para el norte del país (ver mapa), donde también hay una advertencia amarilla pero por fenómenos de menor intensidad.
Advertencia naranja de Meteorología por tormentas fuertes y puntualmente severas
Meteorología mantiene una advertencia naranja y otra amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas en el norte del país.
Advertencia naranja:
“El área será afectada por tormentas fuertes y/o severas. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos periodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”, dice el informe oficial.
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Advertencia naranja y amarilla de Meteorológica por tormentas fuertes y algunas puntualmente severas
Advertencia amarilla:
Esta advertencia es por la persistencia de tormentas puntualmente fuertes: “El área será afectada por tormentas fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos periodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”.
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