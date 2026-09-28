Nubel Cisneros prevé tiempo inestable en este comienzo de semana, con temperaturas en descenso y lluvias aisladas.
Comienzo de semana con tiempo inestable, lluvias y lloviznas aisladas, dice Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé tiempo inestable en este comienzo de semana, con temperaturas en descenso y lluvias aisladas. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta húmeda con mucha nubosidad, generando lluvias y lloviznas aisladas. En la tarde sigue el tiempo húmedo e inestable con lluvias aisladas mejorando por el suroeste.
El martes comienza fresco con restos de nubosidad en la frontera noreste, nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. La tarde se presentará fresca a templada con nubosidad variable, manteniendo temperaturas frías en la noche.
La semana comienza con frío y viento, sin pronósticos de lluvias importantes, según Nubel Cisneros
El miércoles tendremos una mañana fría a fresca con mucha nubosidad y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde se mantendrá el tiempo templado con mucha nubosidad desmejorando nuevamente en la noche por el suroeste.
Lunes 28
Zona Norte: máxima 28º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 24º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 16º
Martes 29
Zona Norte: máxima 22º y mínima 9º
Zona Sur: máxima 18º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 10º
Miércoles 30
Zona Norte: máxima 22º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 18º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º
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