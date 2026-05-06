Rige desde la medianoche advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Meteorología emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes; el fenómeno comienza a las 00.00 y se extiende hasta las 03.00.

"Un frente frío ingresa al país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas, se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes", indica el comunicado.

Las principales localidades afectadas son:

Seguí leyendo Nueva actualización de Meteorología: queda una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes

Canelones: Todo el departamento.

Colonia: Todo el departamento.

Durazno: Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe y Santa Bernardina.

Flores: Todo el departamento.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Cardal, Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, Minas, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo y Villa del Rosario.

Maldonado: Bella Vista, Cerros Azules, Gerona, Gregorio Aznárez, La Capuera, Las Flores, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra y Sauce de Portezuelo.

Montevideo: Todo el departamento.

Río Negro: Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Los Arrayanes, Nuevo Berlín y Tres Quintas.

San José: Todo el departamento.

Soriano: Todo el departamento.