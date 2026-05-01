Rige el acuerdo Mercosur-UE: Cancillería detalló productos que ingresarán al mercado europeo

Comenzó a regir este viernes 1 de mayo el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Los productos uruguayos que entrarán al mercado europeo con arancel cero serán de "pesca, menudencia bovina, ovina, grasas, especies bovinas, manzanas frescas, cerezas, legumbres, frutas secas, pasas de uva, derivados de cuero, agua mineral, cerveza, madera, harina de soja, tops de lana, fertilizante", entre otros, mencionó el canciller Mario Lubetkin.

"Nos genera expectativa para que estos primeros productos y sectores puedan tener fuerte e inmediato desarrollo en un mercado sin duda muy potente y al mismo tiempo algunos otros productos podrán ingresar", indicó.

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Desde Europa a Uruguay podrán ingresar productos automotrices, maquinarias, frutas frescas de contra estación, productos químicos, farmacéuticos.

La subsecretaria Valeria Csukasi señaló que faltaban ponerse de acuerdo en dos aspectos. "Uno es cómo distribuir las cuotas entre los cuatro países y el otro es cómo hacerlo operativo".

"La parte operativa quedó resuelta. Eso es el primer elemento y por eso somos optimistas de que va a poder fluir el comercio. Si no hubiéramos tenido un acuerdo operativo sería mucho más difícil para concretarse. Lo que no se pudo hacer es una distribución de esas cuotas", indicó.

"Transitoriamente, hasta que nos pongamos de acuerdo, lo que va a imponerse es lo que definía el ministro, que el primer barco que vaya llegando con un certificado que diga 'entro dentro de la cuota', va a poder beneficiarse, y ahí es donde nosotros esperamos que el sector uruguayo, que conoce muy bien el mercado europeo, que está acostumbrado a trabajar con los importadores europeos, pueda acceder", explicó Csukasi. En tres meses, debe quedar definido.

"Somos optimistas, hay mucha experiencia del lado uruguayo sobre cómo comerciar con la Unión Europea, especialmente en carne y arroz, dos de las cuotas principales para nuestro país, y además los elementos operativos están puestos ya en el lugar", señaló y agregó que el Ministerio de Economía recibió primeras solicitudes.

Al respecto de los sectores con mayor preocupación, la subsecretaria se refirió a la quesería artesanal en el interior del país. "Muchos de los productores que están en esa zona están preocupados y desafiados en cómo mejorar un producto que es excelente, y de una enorme calidad, y que podría acceder a mercados tan demandantes como los europeos pero que tiene que trabajar muchísimo en lo que es el marketing, el nombre del producto".

Con el acuerdo, los nombres que se han utilizado tradicionalmente en los quesos se verán limitados, como el queso parmesano o gruyere, que tendrán que "desarrollar nombres propios".

"Uno de los sectores que imaginamos que rápidamente, estos mismos días, va a tomar el mayor interés es autos europeos. Es una cuota pequeña, de 1500 unidades que acepta Uruguay. Cada país del Mercosur aceptó una cuota propia, y nosotros sabemos que hay un enorme interés de las empresas importadoras uruguayas que ya hoy tienen en particular autos de alta gama, de fabricación europea que ya van a poder beneficiarse de ese ingreso en Uruguay, y que esperamos que se traduzcan también en una reducción de precios", sostuvo la subsecretaria.