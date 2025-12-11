RECIBÍ EL NEWSLETTER
Rige advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para 16 departamentos

En las zonas afectadas podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

tormenta-playa-este-uruguay

"Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país generando tormentas algunas puntualmente fuertes", indica el comunicado.

inumet extendio a 14 departamentos la advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Las principales localidades afectadas son:

Artigas: Baltasar Brum, Colonia Palma, Diego Lamas, Paso Campamento y Sequeira.

Cerro Largo: Todo el departamento.

Colonia: Colonia Valdense, Florencio Sánchez, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Nueva Helvecia, Rosario y Santa Ana.

Durazno: Todo el departamento.

Flores: Todo el departamento.

Florida: Todo el departamento.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.

Paysandú: Todo el departamento.

Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Gartental, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.

Rivera: Todo el departamento.

Rocha: Cebollatí, La Coronilla, Lascano y San Luis Al Medio.

Salto: Todo el departamento.

San José: Capurro, Ecilda Paullier, Juan Soler, Mal Abrigo, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.

Soriano: Cardona.

Tacuarembó: Todo el departamento.

Treinta y Tres: Todo el departamento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Inumet_/status/1999223091235328206&partner=&hide_thread=false

