Rige advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para 16 departamentos

Meteorología emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes que rige hasta la hora 20:00.

"Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país generando tormentas algunas puntualmente fuertes", indica el comunicado.

En las zonas afectadas podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

Las principales localidades afectadas son: Artigas: Baltasar Brum, Colonia Palma, Diego Lamas, Paso Campamento y Sequeira. Cerro Largo: Todo el departamento. Colonia: Colonia Valdense, Florencio Sánchez, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Nueva Helvecia, Rosario y Santa Ana. Durazno: Todo el departamento. Flores: Todo el departamento. Florida: Todo el departamento. Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán. Paysandú: Todo el departamento. Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Gartental, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young. Rivera: Todo el departamento. Rocha: Cebollatí, La Coronilla, Lascano y San Luis Al Medio. Salto: Todo el departamento. San José: Capurro, Ecilda Paullier, Juan Soler, Mal Abrigo, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María. Soriano: Cardona. Tacuarembó: Todo el departamento. Treinta y Tres: Todo el departamento. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Inumet_/status/1999223091235328206&partner=&hide_thread=false Advertencia meteorológica amarilla por Tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Se actualizará a las 20:00 o ante cambios significativos



Más info: https://t.co/zY2u8OFmLu pic.twitter.com/n23cENkuHQ — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) December 11, 2025