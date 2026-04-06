Rige advertencia amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes en el norte del país

Foto: Subrayado. Foto: Subrayado.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. Se actualizará a la hora 12:40.

Según el informe, una depresión atmosférica comienza a afectar el país, generando tormentas, algunas de ellas de intensidad fuerte. En esas zonas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes.

Meteorología indicó que continuará monitoreando la situación y que informará ante eventuales cambios.

Advertencia amarilla. image Artigas: todo el departamento. Paysandú: Cerro Chato, Chapicuy, Gallinal, Lorenzo Geyres, Quebracho y Termas de Guaviyú. Rivera: Cerros de la Calera, Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras. Salto: todo el departamento. Tacuarembó: Arerungua y Paso del Cerro.

Temas de la nota lluvias

INUMET

Tormentas fuertes