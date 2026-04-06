El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. Se actualizará a la hora 12:40.
Rige advertencia amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes en el norte del país
La advertencia afecta principalmente a departamentos del norte. Mirá el detalle.
Según el informe, una depresión atmosférica comienza a afectar el país, generando tormentas, algunas de ellas de intensidad fuerte. En esas zonas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes.
Meteorología indicó que continuará monitoreando la situación y que informará ante eventuales cambios.
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Tormentas fuertes y lluvias abundantes en el norte: Inumet emitió doble advertencia naranja y amarilla
Advertencia amarilla.
Artigas: todo el departamento.
Paysandú: Cerro Chato, Chapicuy, Gallinal, Lorenzo Geyres, Quebracho y Termas de Guaviyú.
Rivera: Cerros de la Calera, Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.
Salto: todo el departamento.
Tacuarembó: Arerungua y Paso del Cerro.
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