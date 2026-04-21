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PROCESO SIMPLIFICADO

Al Inisa por dos años y medio dos adolescentes que violaron de una joven en setiembre de 2025

Los adolescentes fueron condenados por dos delitos de infracciones gravísimas de violación y abuso sexual especialmente agravado.

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Dos adolescentes fueron condenados por violación y abuso sexual a una joven; un hecho que ocurrió en setiembre de 2025.

Los dos menores, de 14 y 15 años, estaban en una plaza de Bv. Artigas y José Pedro Varela, donde "entablaron contacto con un grupo de jóvenes y las invitaron a trasladarse hacia otro barrio con la excusa de comer y tomar algo". Allí, engañaron a las jóvenes para separarlas. Una de las dos logró salir del lugar y la otra fue llevada a una casa donde, denunció, la violaron un adulto y dos adolescentes.

Tras los abusos, la joven pudo salir y pedir ayuda en la calle, donde fue asistida por personas que trabajaban en un comercio que llamaron al 911. Con análisis de cámaras y pericias forenses, se logró la condena de los dos adolescentes que irán al Inisa por dos años y seis meses.

El caso fue investigado por el fiscal Raúl Iglesias y tras un proceso simplificado los dos menores resultaron responsables de dos delitos de infracciones gravísimas tipificadas como delitos de violación y abuso sexual especialmente agravado, informó Fiscalía.

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