La Fiscalía y la Jefatura de Policía de Soriano investiga a un operador penitenciario que fue detenido en la calle en Mercedes y se le incautó droga. Fuentes cercanas al caso dijeron a Subrayado que se busca establecer si la sustancia era para consumo propio o para suministro.
Detuvieron con droga a un operador penitenciario e investigan si era para consumo propio o suministro
El funcionario fue detenido en la calle luego de que efectivos lo notaran en actitud sospechosa. Tenía cocaína y marihuana.
Los efectivos que lo detuvieron, notaron una actitud sospechosa del hombre. Al detenerlo y hacerle un registro, le incautaron 5 gramos de cocaína y 2 gramos de marihuana, añadieron las fuentes. Si bien el funcionario del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) dijo que era para consumo propio, esa versión está bajo investigación.
“El hecho se encuentra en etapa de investigación bajo la órbita de Fiscalía, en tanto se iniciaron las actuaciones administrativas internas correspondientes”, señaló la Policía en un comunicado.
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