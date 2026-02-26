RECIBÍ EL NEWSLETTER
Ricky Martín tiene fecha de regreso a Uruguay: estará el 7 de abril en el Antel Arena; los detalles

Los éxitos del cantante puertorriqueño volverán a sonar ante el público uruguayo. Las entradas estarán en venta la próxima semana.

ricky-martin-concierto-sinfonico.jpg

El músico de Puerto Rico, Ricky Martin, anunció su vuelta ante el público uruguayo y estará el 7 de abril en el Antel Arena.

Las entradas estarán disponibles desde el 2 de marzo a las 14:00 horas para compras con tarjetas de BBVA, y a la misma hora del martes 3 de marzo para el público en general. El rango de precios va desde $ 4264 a $22440.

La producción del espectáculo adelanta que el show tendrá "todos los éxitos que marcaron su carrera". Con lo que se prevé que el artista latino traiga canciones de los 90, como "Livin' la Vida Loca" o "Vuelve", y éxitos de la última década, con "La Mordidita" o "Vente Pa' Ca".

