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DESPLEGÓ UN CARISMA INTACTO

Ricky Martin pasó por Montevideo y convirtió al Antel Arena en un oasis en medio del temporal

Durante poco más de 1 hora y media, el cantante puertorriqueño repasó los grandes éxitos de su carrera, entre sus clásicos temas latinos más bailables y sus recordadas baladas.

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Su show estuvo organizado por bloques delimitados entre sus clásicos temas latinos más bailables y sus recordadas baladas que fueron entonadas de forma unánime.

El recital, que comenzó 21:30 y se extendió durante poco más de 1 hora y media, transcurrió no sin dificultades técnicas, pero que fueron solucionadas rápidamente, cuando el músico debió volver a empezar a cantar “Tu recuerdo”.

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El reencuentro del cantante puertorriqueño con su público local fue una fiesta, en la que Ricky estuvo acompañado por un cuerpo de baile integrado por seis bailarines.

El artista declaró varias veces su amor por Uruguay. “Siempre me siento en casa. Una gente linda, una gente cálida. Unas sonrisas hermosas, una energía bella. Gente que quiere, gente que ama. Eso es Uruguay para mí”, dijo.

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