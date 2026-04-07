RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Adolescente de 15 años sufrió descarga eléctrica mientras entrenaba en cancha de rugby; está internado

Información primaria a la que accedió Subrayado indica que el menor fue atendido por una unidad de emergencia móvil, estaba inconsciente, y fue derivado a un centro de salud.

sirena-patrullero-policia-generico-policial-noche

Información primaria a la que accedió Subrayado indica que la Policía recibió varios llamados que daban cuenta de que un menor estaba inconsciente a raíz de una descarga eléctrica.

Una vez en el lugar, los efectivos constataron que personal médico estaba atendiendo el adolescente, practicándole maniobras de reanimación. Posteriormente, fue derivado a un centro asistencial, llegando en estado "consciente ventilado estable".

robo pirana a farmacia: delincuentes explotaron el vidrio y se llevaron perfumes; dejaron una herramienta en la escena
Seguí leyendo

Robo piraña a farmacia: delincuentes explotaron el vidrio y se llevaron perfumes; dejaron una herramienta en la escena

La Policía trabaja para aclarar las circunstancias del hecho.

Temas de la nota

Lo más visto

Nubel Cisneros llamó a extremar los cuidados por el ciclón extratropical y alertó por crecida de ríos y arroyos
PRÓXIMAS HORAS

Nubel Cisneros llamó a "extremar los cuidados" por el ciclón extratropical y alertó por crecida de ríos y arroyos
8 de octubre y ex propios

Ómnibus y bicicleta chocaron en la noche y más de 18 horas después los vehículos siguen en el lugar; hubo atasco importante
INUMET

Advertencia amarilla por lluvias abundantes y tormentas en varias zonas del país
Comienza a regir a las 21:00 horas

Triple advertencia por vientos fuertes y persistentes que pueden alcanzar rachas de 90 km/h en algunas zonas
HOMBRE DE 40 AÑOS IMPUTADO

Dos mujeres eran retenidas en una casa, víctimas de agresiones y abuso sexual; dos menores derivados a INAU

Te puede interesar

Donald Trump. Foto: AFP
"¡Esto será un ALTO EL FUEGO bilateral!"

Donald Trump aceptó suspender bombardeo y ataque contra Irán durante dos semanas
Rachas que estarán superando largamente los 90 km/h y persistencia de lluvias: Nubel Cisneros llamó a extremar los cuidados video
CICLÓN EXTRATROPICAL

Rachas que "estarán superando largamente los 90 km/h" y "persistencia de lluvias": Nubel Cisneros llamó a extremar los cuidados
Triple advertencia por vientos fuertes y persistentes. Imagen de archivo. 
Comienza a regir a las 21:00 horas

Triple advertencia por vientos fuertes y persistentes que pueden alcanzar rachas de 90 km/h en algunas zonas

Dejá tu comentario