Adolescente de 15 años sufrió descarga eléctrica mientras entrenaba en cancha de rugby; está internado

Un adolescente de 15 años sufrió una descarga eléctrica este martes de noche mientras entrenaba en una cancha de rugby.

Información primaria a la que accedió Subrayado indica que la Policía recibió varios llamados que daban cuenta de que un menor estaba inconsciente a raíz de una descarga eléctrica.

Una vez en el lugar, los efectivos constataron que personal médico estaba atendiendo el adolescente, practicándole maniobras de reanimación. Posteriormente, fue derivado a un centro asistencial, llegando en estado "consciente ventilado estable".

La Policía trabaja para aclarar las circunstancias del hecho.

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