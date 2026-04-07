Un adolescente de 15 años sufrió una descarga eléctrica este martes de noche mientras entrenaba en una cancha de rugby.
Adolescente de 15 años sufrió descarga eléctrica mientras entrenaba en cancha de rugby; está internado
Información primaria a la que accedió Subrayado indica que el menor fue atendido por una unidad de emergencia móvil, estaba inconsciente, y fue derivado a un centro de salud.
Información primaria a la que accedió Subrayado indica que la Policía recibió varios llamados que daban cuenta de que un menor estaba inconsciente a raíz de una descarga eléctrica.
Una vez en el lugar, los efectivos constataron que personal médico estaba atendiendo el adolescente, practicándole maniobras de reanimación. Posteriormente, fue derivado a un centro asistencial, llegando en estado "consciente ventilado estable".
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La Policía trabaja para aclarar las circunstancias del hecho.
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