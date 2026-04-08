Una mujer de 73 años fue víctima de un cuento del tío en el departamento de Colonia. El delincuente la llamó por teléfono y se hizo pasar por un comisario de la Policía.
Una mujer entregó más de $1 millón al ser engañada con el cuento del tío: la llamó un supuesto comisario
El delincuente se hizo pasar por comisario de la Policía y le dijo a la mujer que su hija había tenido un accidente de tránsito en perjuicio de una embarazada. Para “solucionar” la situación legal le pidió dinero.
Durante la conversación, el hombre la engañó: le dijo que su hija había protagonizado un accidente de tránsito grave, afectando a una embarazada. Bajo el pretexto de "solucionar" la situación legal y evitar consecuencias mayores, el estafador le pidió varias sumas de dinero.
La denunciante retiró dinero de un banco y los entregó en un punto acordado por los delincuentes. Además, hizo transferencias bancarias.
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Según informó la Policía de Colonia, la víctima entregó $1.198.000.
Luego, la mujer se dio cuenta de que había sido estafada y fue ante la Policía para denunciar a los autores, que se mantienen prófugos.
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