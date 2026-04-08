Bebé intoxicada con droga en Fray Bentos está fuera de peligro; está bajo amparo de INAU

Desde INAU se informó que la bebé intoxicada con droga en Fray Bentos se encuentra fuera de peligro y bajo el amparo del organismo, hasta tanto la Justicia resuelva el caso. La menor fue derivada a un hogar de acogimiento.

"La niña está fuera de peligro, no hay riesgo sobre su salud. En este momento están los equipos de INAU trabajando en las primeras acciones para esta situación. Una situación atípica, no es frecuente que trabajemos con este tipo de situaciones, pero bueno, los desafíos de estos tiempos también implican que estas cosas pueden estar sucediendo", explicó el director de la institución en Río Negro, Pablo Ferreyra.

"Los equipos de INAU van a hacer un relevamiento de las opciones de cuidado que puedan ser las mejores para esta situación, bajo el amparo nuestro o en modalidad de algún referente familiar que se pueda hacer cargo o una familia de acogimiento de las cuales disponemos también para dar respuesta a estas situaciones, en el entendido de que es una niña muy pequeña que necesita de los cuidados más adecuados posibles para su desarrollo", señaló.

INAU debe presentar un informe a juzgado y la Justicia es quien resuelve los próximos pasos.

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