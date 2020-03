Ricky Martin enloqueció a los uruguayos y promete volver pronto

RICKY NUEVA

la gira llamada "Movimiento Tour" dejó al portorriqueño con ganas demás respecto al público uruguayo. Fuentes de la producción dijeron que alartista le gustaría volver antes de fin de año, un hecho casi imposible dada su agenda.

Martin recorrió su cancionero completo, desde las baladas que lo convirtieron en un temprano sex-symbol post-Menudo hasta el renacer marchoso de los años 2000.

El show abrió con un tema reciente ("Cántalo") y luego se adentró en "la Bomba" y otros éxitos movidos.

El corazón de la propuesta estuvo marcada por éxitos románticos de los 90l, como "Fuego contra fuego", "Te extraño, te olvido, te amo", etcétera.

Como suele ocurrir en este tipo de espectáculos, Martin y los suyos se encargaron en dejar el ánimo muy alto con hits como "She bangs", "The Cup of Life", La mordidita", o "Vete P'acá".

La factura técnica fue impecable. La banda resultó muy competente, acorde con el renombre del intérprete y ocho bailarines acompañaron a Martin en su consabida gesta física