REUNIÓN EN PRESIDENCIA

Richard Read planteó a Orsi proyecto de salida laboral para adolescentes infractores del INISA

Richard Read dijo que ya tiene el apoyo del expresidente Lacalle Pou y dirigentes políticos como Bordaberry, Fernando Pereira y Pablo Mieres. También tiene apoyo de empresarios y sindicatos.

El dirigente sindical de la bebida Richard Read se reunió este martes al mediodía con el presidente Orsi en Torre Ejecutiva para plantearle su proyecto de una salida laboral para los adolescentes infractores internados con medidas de privación de libertad en el INISA.

Read dijo en rueda de prensa tras las reunión en Torre Ejecutiva (sede de la Presidencia) que ya tiene el apoyo para su proyecto de dirigentes políticos de todos los partidos, así como cámaras empresariales, Ministerio de Trabajo y el PIT-CNT.

Entre los políticos que dieron su respaldo al proyecto de Read, mencionó al expresidente Lacalle Pou, el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry, el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira y el líder del Partido Independiente Pablo Mieres, entre otros.

Seguí leyendo

La idea de Read es que los adolescentes infractores tengan un empleo cuando salgan en libertad tras cumplir condena en el INISA.

Para eso las empresas que apoyan su programa darán trabajo y formación a los adolescentes liberados, explicó.

En un principio serán 80 los adolescentes que accedan a este plan, pudiendo ser ampliado el cupo más adelante.

El programa será presentado de manera oficial a fin de mes en el Parlamento.

