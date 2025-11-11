Una mujer de 39 años fue víctima de una violación y rapiña en Toledo Chico.
Una mujer fue víctima de violación por uno de los delincuentes que la rapiñó en Toledo Chico; está internada
Dos delincuentes la interceptaron amenazándola con un arma de fuego, le robaron el celular, la moto y uno de ellos la abusó sexualmente.
La mujer volvía en moto hacia su casa cuando fue interceptada por dos delincuentes que, según pudo relatar la víctima a la Policía, se desplazaban en bicicleta y vestidos de negro, a la altura de camino Toledo Chico y camino Andaluz.
La información policial a la que accedió Subrayado señala que los delincuentes la amenazaron con un arma, la hicieron caer de la moto y le robaron tanto el vehículo como el celular. Luego, uno de ellos abusó sexualmente de la mujer.
Un venezolano fue imputado por homicidio en Cerrito de la Victoria; Policía cree que fue caso de justicia por mano propia
La víctima fue auxiliada por personal policial, quienes la trasladaron a un centro asistencial, donde se la diagnosticó como politraumatizada y por “abuso carnal violento”. Está internada.