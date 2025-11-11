RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Una mujer fue víctima de violación por uno de los delincuentes que la rapiñó en Toledo Chico; está internada

Dos delincuentes la interceptaron amenazándola con un arma de fuego, le robaron el celular, la moto y uno de ellos la abusó sexualmente.

Imagen de archivo.&nbsp;

Imagen de archivo. 

La mujer volvía en moto hacia su casa cuando fue interceptada por dos delincuentes que, según pudo relatar la víctima a la Policía, se desplazaban en bicicleta y vestidos de negro, a la altura de camino Toledo Chico y camino Andaluz.

La información policial a la que accedió Subrayado señala que los delincuentes la amenazaron con un arma, la hicieron caer de la moto y le robaron tanto el vehículo como el celular. Luego, uno de ellos abusó sexualmente de la mujer.

un venezolano fue imputado por homicidio en cerrito de la victoria; policia cree que fue caso de justicia por mano propia
Seguí leyendo

Un venezolano fue imputado por homicidio en Cerrito de la Victoria; Policía cree que fue caso de justicia por mano propia

La víctima fue auxiliada por personal policial, quienes la trasladaron a un centro asistencial, donde se la diagnosticó como politraumatizada y por “abuso carnal violento”. Está internada.

Temas de la nota

Lo más visto

video
CERRITO DE LA VICTORIA

Un hombre de 51 años fue asesinado de una puñalada por un vecino durante una discusión
SINDICATO DE MAESTROS

Ademu desafilió a Pablo Caggiani, presidente del Codicen, y "a la mitad de las maestras de Montevideo", dijo el jerarca
cerro de montevideo

Reclaman justicia por la muerte de Naomi: familia denuncia que huyó de una rapiña, perdió el dominio de la moto y cayó
HORTIGUERA Y ROMERO

Un detenido y tres requeridos por homicidio en el Cerrito; investigan caso de justicia por mano propia
LOS CERRILLOS, CANELONES

Chocaron dos motos de frente en ruta 36 y el conductor de una de ellas falleció tras golpear un cartel

Te puede interesar

Sindicato de maestros niega que haya desafiliado a quienes no hicieron paro, solo dieron de baja a Pablo Caggiani
ADEMU

Sindicato de maestros niega que haya desafiliado a quienes no hicieron paro, solo dieron de baja a Pablo Caggiani
Familias de escuelas 123 y 55 no se enteraron que no había clases en estos centros y fueron con los niños: No avisaron video
CUATRO DÍAS SIN CLASES EN ESTAS ESCUELAS

Familias de escuelas 123 y 55 no se enteraron que no había clases en estos centros y fueron con los niños: "No avisaron"
Escuelas 55 y 123: Estamos viendo la posibilidad que mañana se reactiven las clases, dijo directora de Primaria video
CUATRO DÍAS SIN CLASES

Escuelas 55 y 123: "Estamos viendo la posibilidad que mañana se reactiven las clases", dijo directora de Primaria