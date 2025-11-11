Escuelas 55 y 123: "Estamos viendo la posibilidad que mañana se reactiven las clases", dijo directora de Primaria

La directora general de Educación Inicial y Primaria , Gabriela Salsamendi, se reunió este martes con el colectivo docente de la Escuela 123 de Flor de Maroñas, que esta jornada cumple con el cuarto día de paro consecutivo tras un hecho de violencia extrema registrado la semana pasada en el centro educativo.

El colectivo planteó sus preocupaciones en un encuentro en el que también participaron técnicos del Programa Escuelas Disfrutables de Primaria, inspectores de esa zona e inspección técnica, la Dirección de Derechos Humanos de la ANEP, la subsecretaria de Interior Gabriela Valverde e integrantes del programa Pelota al Medio a la Esperanza.

La reunión fue para acompañar y delinear con el colectivo las estrategias hacia adelante para garantizar las condiciones de seguridad para los docentes y los alumnos que asisten a la escuela, afirmó Salsamendi.

"Estamos viendo la posibilidad que mañana (miércoles) se reactiven las clases en este centro educativo. Esa es nuestra intención, hacía ahí es que estamos trabajando", afirmó. Salsamendi indicó que el colectivo docente manifestó preocupación por la atención a los niños que llevan cuatro días sin clases. Primaria también se reúne este martes con los docentes de la Escuela 55, que funciona a contraturno en el mismo local y están atravesados por el mismo contexto.

Entre las medidas ya acordadas, habrá un portero, mayor patrullaje en la zona y propuestas de Pelota al Medio a la Esperanza del Ministerio del Interior y de la Dirección de Derechos Humanos de la ANEP para trabajar en la convivencia y recomponer el vínculo en un trabajo con las familias, la comunidad y los niños de los grupos más afectados.