RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Cerro: hombre de 83 años y su nieto de 20 heridos por una pelea entre ambos, "por problemas de adicción"

El octogenario está internado por lesiones en la cabeza y el rostro. El más joven fue dado de alta tras ser asistido por heridas de arma blanca.

cerro-de-montevideo-1

Un hombre de 83 años y su nieto de 20 resultaron heridos tras una pelea entre ambos, “por problemas de adicción a drogas del joven”, informaron fuentes policiales. Ocurrió en el Cerro, este martes de mañana.

La Policía tomó cuenta del caso luego de que una mujer de 50 años, hija del octogenario y madre del joven, llamara al 911, para denunciar que ambos se estaban agrediendo físicamente.

Una vez en la casa, los efectivos ingresaron autorizados por la mujer y encontraron a los dos hombres heridos. El más chico, con lesiones en sus manos y piernas por arma blanca, el mayor, con traumatismo en cabeza y rostro. Fueron trasladados a un centro asistencial y el abuelo quedó internado.

reclaman justicia por la muerte de naomi: familia denuncia que huyo de una rapina, perdio el dominio de la moto y cayo
Seguí leyendo

Reclaman justicia por la muerte de Naomi: familia denuncia que huyó de una rapiña, perdió el dominio de la moto y cayó
Temas de la nota

Lo más visto

Ademu desafilió a Pablo Caggiani (foto).
SINDICATO DE MAESTROS

Ademu desafilió a Pablo Caggiani, presidente del Codicen, y "a la mitad de las maestras de Montevideo", dijo el jerarca
LOS CERRILLOS, CANELONES

Chocaron dos motos de frente en ruta 36 y el conductor de una de ellas falleció tras golpear un cartel
CERRITO DE LA VICTORIA

Un hombre de 51 años fue asesinado de una puñalada por un vecino durante una discusión
HORTIGUERA Y ROMERO

Un detenido y tres requeridos por homicidio en el Cerrito; investigan caso de justicia por mano propia
LA VÍCTIMA ESTÁ GRAVE

Un hombre apuñaló a otro en Tres Cruces, que pidió ayuda a comercios de la peatonal de Cassinoni; lo investigan como rapiña

Te puede interesar

Presidente de la Xunta de Galicia se comunicó con Orsi por Cardama y dejaron canal abierto por este tema
ALFONSO RUEDA

Presidente de la Xunta de Galicia se comunicó con Orsi por Cardama y dejaron "canal abierto" por este tema
Seis detenidos por bengala náutica en el clásico: un funcionario de la CAFO, un proveedor de pirotecnia e hinchas
Policiales

Seis detenidos por bengala náutica en el clásico: un funcionario de la CAFO, un proveedor de pirotecnia e hinchas
Condenaron a dos años y cuatro meses de prisión a funcionaria del Fondo Social de la Construcción por desvío de fondos
STELLA REY

Condenaron a dos años y cuatro meses de prisión a funcionaria del Fondo Social de la Construcción por desvío de fondos

Dejá tu comentario