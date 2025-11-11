Un hombre de 83 años y su nieto de 20 resultaron heridos tras una pelea entre ambos, “por problemas de adicción a drogas del joven”, informaron fuentes policiales. Ocurrió en el Cerro, este martes de mañana.
Cerro: hombre de 83 años y su nieto de 20 heridos por una pelea entre ambos, "por problemas de adicción"
El octogenario está internado por lesiones en la cabeza y el rostro. El más joven fue dado de alta tras ser asistido por heridas de arma blanca.
La Policía tomó cuenta del caso luego de que una mujer de 50 años, hija del octogenario y madre del joven, llamara al 911, para denunciar que ambos se estaban agrediendo físicamente.
Una vez en la casa, los efectivos ingresaron autorizados por la mujer y encontraron a los dos hombres heridos. El más chico, con lesiones en sus manos y piernas por arma blanca, el mayor, con traumatismo en cabeza y rostro. Fueron trasladados a un centro asistencial y el abuelo quedó internado.
Seguí leyendo
Reclaman justicia por la muerte de Naomi: familia denuncia que huyó de una rapiña, perdió el dominio de la moto y cayó
Lo más visto
SINDICATO DE MAESTROS
Ademu desafilió a Pablo Caggiani, presidente del Codicen, y "a la mitad de las maestras de Montevideo", dijo el jerarca
LOS CERRILLOS, CANELONES
Chocaron dos motos de frente en ruta 36 y el conductor de una de ellas falleció tras golpear un cartel
CERRITO DE LA VICTORIA
Un hombre de 51 años fue asesinado de una puñalada por un vecino durante una discusión
HORTIGUERA Y ROMERO
Un detenido y tres requeridos por homicidio en el Cerrito; investigan caso de justicia por mano propia
LA VÍCTIMA ESTÁ GRAVE
Dejá tu comentario