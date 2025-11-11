Cerro: hombre de 83 años y su nieto de 20 heridos por una pelea entre ambos, "por problemas de adicción"

Un hombre de 83 años y su nieto de 20 resultaron heridos tras una pelea entre ambos, “por problemas de adicción a drogas del joven”, informaron fuentes policiales. Ocurrió en el Cerro, este martes de mañana.

La Policía tomó cuenta del caso luego de que una mujer de 50 años, hija del octogenario y madre del joven, llamara al 911, para denunciar que ambos se estaban agrediendo físicamente.

Una vez en la casa, los efectivos ingresaron autorizados por la mujer y encontraron a los dos hombres heridos. El más chico, con lesiones en sus manos y piernas por arma blanca, el mayor, con traumatismo en cabeza y rostro. Fueron trasladados a un centro asistencial y el abuelo quedó internado.

