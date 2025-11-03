RECIBÍ EL NEWSLETTER

Ricardo Montaner vuelve a salir de gira y Montevideo será uno de sus escenarios: los detalles hasta el momento

"Una gira mundial que es una declaración de amor que encenderá escenarios en todo el planeta", señala el comunicado del artista.

ricardo-montaner-gira

Ricardo Montaner vuelve a Montevideo en 2026. El artista anunció su gira El último regreso World Tour, que incluye en el itinerario su paso por Uruguay, el próximo 5 de marzo, en el Antel Arena.

"Una gira mundial que es una declaración de amor que encenderá escenarios en todo el planeta", anunció el comunicado del artista. "Por primera vez en su carrera, un día Montaner se detuvo… Dejó de mirar hacia afuera, para mirar hacia sus adentros. Nunca en más de cuarenta años detuvo la marcha y la vorágine. Bajó el ritmo, respiró y recargó energías. Pero la pausa terminó: Montaner vuelve con hambre de cariño, esa hambre que solo se sacia con el aplauso de sus millones de fieles seguidores. Este tour no es solo un regreso, es una renovación de votos, cuatro décadas de historia musical convertidas en un espectáculo que celebra su legado y su conexión con el público", señala.

Además de Uruguay, el artista también pasará por Argentina, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana.

la comedia, la animacion, el suspenso y el terror llegan a la cartelera de cine; te presentamos los estrenos de noviembre
Seguí leyendo

La comedia, la animación, el suspenso y el terror llegan a la cartelera de cine; te presentamos los estrenos de noviembre

Ricardo Montaner es uno de los referentes de la música latina y en 40 años de carrera lleva 25 álbumes de estudio publicados, con éxitos como "Bésame" o "Tan enamorados".

Temas de la nota

Lo más visto

video
SINIESTRO EN MALDONADO

Padre de joven muerto en choque frontal en Los Arrayanes aseguró que el auto de su hijo iba bien y a 63 km/h
8 DE OCTUBRE Y JAIME CIBILS

Intentó rebasar un vehículo, esquivó una moto que iba en sentido contrario, chocó con otro estacionado y volcó
Policiales

Dos muertos en accidente cerca de Piriápolis; tercer vehículo afectado era conducido por policía alcoholizado
LA CAPUERA

Dos conductores de 18 y 22 años chocaron en Maldonado: estaban alcoholizados
EL TIEMPO

Calor, nubes y luego inestabilidad: el pronóstico de Nubel Cisneros para el arranque de la semana

Te puede interesar

Padre de joven muerto en choque frontal en Los Arrayanes aseguró que el auto de su hijo iba bien y a 63 km/h video
SINIESTRO EN MALDONADO

Padre de joven muerto en choque frontal en Los Arrayanes aseguró que el auto de su hijo iba bien y a 63 km/h
Policía despliega operativo en puntos calientes del barrio Marconi donde se registran homicidios
REPUBLICANA CON BLINDADOS

Policía despliega operativo en "puntos calientes" del barrio Marconi donde se registran homicidios
Una abogada y una auxiliar de servicio imputadas por apropiación de bebés en Artigas video
DOS ENFERMERAS CONDENADAS

Una abogada y una auxiliar de servicio imputadas por apropiación de bebés en Artigas

Dejá tu comentario