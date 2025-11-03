Ricardo Montaner vuelve a Montevideo en 2026. El artista anunció su gira El último regreso World Tour, que incluye en el itinerario su paso por Uruguay, el próximo 5 de marzo, en el Antel Arena.
Ricardo Montaner vuelve a salir de gira y Montevideo será uno de sus escenarios: los detalles hasta el momento
"Una gira mundial que es una declaración de amor que encenderá escenarios en todo el planeta", anunció el comunicado del artista. "Por primera vez en su carrera, un día Montaner se detuvo… Dejó de mirar hacia afuera, para mirar hacia sus adentros. Nunca en más de cuarenta años detuvo la marcha y la vorágine. Bajó el ritmo, respiró y recargó energías. Pero la pausa terminó: Montaner vuelve con hambre de cariño, esa hambre que solo se sacia con el aplauso de sus millones de fieles seguidores. Este tour no es solo un regreso, es una renovación de votos, cuatro décadas de historia musical convertidas en un espectáculo que celebra su legado y su conexión con el público", señala.
Además de Uruguay, el artista también pasará por Argentina, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana.
Ricardo Montaner es uno de los referentes de la música latina y en 40 años de carrera lleva 25 álbumes de estudio publicados, con éxitos como "Bésame" o "Tan enamorados".
