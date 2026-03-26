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EN EL CENTENARIO

Ricardo Arjona vuelve a Uruguay en mayo: la preventa de entradas ya comenzó

"Lo que el Seco no dijo" es la gira que trae al músico oriundo de Guatemala al estadio Centenario.

arjona

Ricardo Arjona inauguró el 30 de enero su gira “Lo que el Seco no dijo” con un concierto sold-out en el Allstate Arena de Chicago. El recorrido lo traerá a Uruguay en mayo.

Este tour es reconocido como "la producción más ambiciosa y espectacular" de toda la trayectoria de Ricardo Arjona.

El próximo 27 de mayo en el estadio Centenario presentará "una puesta en escena inédita, diseñada especialmente para esta etapa artística", que describe como "teatral y monumental". "Como una experiencia para los sentidos que promete un recorrido por sus más grandes éxitos y la energía de sus nuevas composiciones", comunicó la producción.

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Su repertorio abarcará cuatro décadas de carrera, desde clásicos hasta canciones de su más reciente álbum "Seco", Arjona reafirma su lugar como uno de los artistas latinos más convocantes.

Además Arjona anunció que está trabajando en un nuevo proyecto discográfico titulado al igual que su gira: “Lo que el Seco no dijo” y que será de próximo a lanzamiento.

La preventa exclusiva con tarjetas de crédito Itaú comenzó esta mañana y se extenderá hasta el sábado 28, día en que se habilita la venta general.

El precio de las entradas va desde $2.500 a $11.500, por Red UTS.

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