Ricardo Arjona estrena su nuevo video "El invisible"

Ricardo Arjona - El Invisible (Official Video)

Sobre esta canción, de su autoria, Arjona comenta “Esta es otra canción que en lo personal me parece inmensamente interesante. Ese tipo de historias que son las que golpean al autor y lo hacen continuar de una manera muy emocionante. Cuando yo descubro la figura de “El Invisible” pienso en esas fotos matrimoniales que existen siempre en alguna casa, donde está la novia y el novio, y yo me imaginé en esas fotos donde hay un tercero, es un triángulo amoroso pero el tercero es el que sufre: este es un tercero que se enamora. Todo el mundo se acomoda de alguna manera, incluyéndola a ella, que casi siempre resulta siendo un poco la víctima en estos casos ante los ojos del mundo. En esta historia no es ella la víctima, ella tiene una familia, tiene domingos familiares, tiene a su marido cuando lo quiere, y tiene a este tipo cuando lo quiere. Pero él es el que está a la espera, entonces creo que lo interesante de esta historia es justamente ver al tercero de esta relación, al que siempre se le ve como el malo de la película, verlo en este caso como la víctima. “Que el amor se hace más grande en la traición”.