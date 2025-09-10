Revocan imputación de empleada de shopping investigada por amenaza de bomba que ocurrió en marzo

Foto: Subrayado. Bomberos en shopping Punta Carretas, asiste a llamado por amenaza de bomba.

El Tribunal de Apelaciones revocó la imputación de una empleada del Punta Carretas Shopping que era investigada por la amenaza de bomba que ocurrió en marzo de 2025.

La mujer había sido imputada por simulación de delito en concurso formal con un delito de violencia privada. Para la Fiscalía, no se probaba en cámaras de videovigilancia la versión de la mujer, de que llamó porque escuchó una conversación entre dos personas sobre el tema. Su defensa apeló que, entre otras cosas, no figuraban las grabaciones en la carpeta del caso y que llamó a la Policía para advertir sobre algo que le preocupaba.

Para el Tribunal que analizó la apelación y resolvió la revocación, la mujer "actuó con la razonable diligencia de la conducta que implica dar cuenta a la autoridad policial de una conversación que había escuchado y que podría generar un grave peligro no sólo para su integridad física sino también de la de todos los que se encontraban en el lugar".

"Todo lo contrario a una conducta ilícita su accionar, sino que puso en alerta a las autoridades de lo que ella entendió escuchar para evitar males mayores. No corresponde en el caso la formalización, por falta de lesividad de la conducta desplegada por la imputada", agrega el documento de la sentencia. "No existió una conducta de causar daño o perjuicio a un bien jurídico protegido (el normal desempeño de la administración de la justicia, en el caso, la penal). Mucho menos puede admitirse que existió una amenaza para configurar el medio típico de la violencia privada".

Temas de la nota amenaza de bomba