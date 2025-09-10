RECIBÍ EL NEWSLETTER
El veranillo se extiende hasta la mitad de la próxima semana con temperaturas elevadas, anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo pronosticó que para la semana de vacaciones de primavera, se esperan buenas condiciones, temperaturas disfrutables y no habrá lluvias.

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que el veranillo se extiende hasta la mitad de la próxima semana, previéndose temperaturas elevadas.

En la noche de este miércoles en la zona costera puede haber una inestabilidad; será de muy rápido pasaje con lloviznas escasas y aisladas.

Jueves a pleno sol con temperaturas muy agradables y la noche fría con temperaturas mínimas de 10°.

"Leve veranillo comienza a gestarse este martes", anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo dijo que este lunes 22 de setiembre ingresa la primavera y que los días comienzan a ser más largos.

Para la semana de vacaciones, se esperan buenas condiciones, temperaturas disfrutables, sin lluvias.

