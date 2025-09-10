Alertan por modalidad de estafa vinculada a la venta y reventa de entradas para espectáculos nocturnos de Expo Prado

La Policía Comunitaria Orientada a Problemas alerta a la población sobre una posible modalidad de estafa vinculada a la venta y reventa de entradas para los espectáculos nocturnos de Expo Prado.

El Ministerio del Interior ha recibido denuncias sobre ofrecimientos de entradas a través de grupos de WhatsApp, en los cuales se promocionan tickets “preferenciales” a un valor superior al precio oficial.

Desde la cartera recuerdan que las entradas para la Expo Prado únicamente se adquieren en la red Abitab o a través de la página web oficial. Al concretar la compra, se genera un código QR único, válido para una sola entrada.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a no adquirir entradas por vías no oficiales ni a través de terceros, y en caso de haberlo hecho, verificar previamente la autenticidad de la misma para evitar inconvenientes al momento del espectáculo.

Temas de la nota estafa

Expo Prado