Revelan que "Carolina Ache mintió" en la investigación por el pasaporte de Marset

El cruce de información del expediente del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el trámite de pasaporte para el jefe narco Sebastián Marset y las actas parlamentarias sobre el caso, dejaron al descubierto cómo la entonces vicecanciller Carolina Ache mintió en sus declaraciones, al ocultar el mensaje más importante sobre advertencias que le hizo en su momento el Ministerio del Interior.

El informe surgió por un pedido de acceso a información que realizó el periodista Leonardo Haberkorn y publicó en el portal “El Observador”.

Lo nuevo es lo que figura en el expediente de Cancillería, cuando Ache declaró ante la instructora Stefanie Karina Antenor el 13 de octubre de 2022, quien le pidió lo siguiente: “Sírvase indicar en qué consistieron las comunicaciones efectuadas por el subsecretario del Ministerio del Interior a usted y por qué medio fueron”.

El intercambio de mensajes entre los dos subsecretarios, Guillermo Maciel por Interior y Ache por Relaciones Exteriores y la pregunta era para comprobar qué habían hablado y qué se había advertido antes de conceder el pasaporte al líder de narcotráfico que gestionaba la documentación para viajar.

El expediente demuestra que las conversaciones entre Maciel y Ache fueron tres, pero ella dijo que había solo dos. Y el que no mencionó fue justamente el clave.

Ache respondió que “fueron dos comunicaciones, el 21 de setiembre y el 3 de noviembre de 2021”, según el informe periodístico.

“El 21 de setiembre –continuó- me manda una foto de un documento por WhatsApp y me pregunta con qué documento ingresó esa persona a Emiratos Árabes y el número de documento”.

Luego Ache se refirió a la que ella indicó como segunda comunicación con Maciel, la del 3 de noviembre. Ese día “se contacta conmigo telefónicamente el Sr. Maciel y me consulta si esa persona estaba detenida”.

“Esas fueron las únicas dos comunicaciones con el Subsecretario del Ministerio del Interior por este tema”, aseguró en forma categórica Ache sobre este tema.

Pero en diciembre de ese año, el matutino “La Diaria” publicó las conversaciones completas de Maciel y Ache, que estaban en un expediente que se tramitaba en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y que muestran que “en realidad los intercambios no habían sido dos sino tres” y “que Ache, casualmente, había omitido mencionarle a la instructora Antenor el más importante y sustancioso de todos.

El 3 de noviembre, Maciel le había enviado a Ache un mensaje que decía:

“Hola Caro, podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso. Es un narco muy peligroso y pesado. Saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible”.

La viceministra respondió: “Hola dale te averiguo. Beso”.

Marset había sido detenido en Emiratos Árabes cuando trataba de viajar a Turquía por llevar pasaporte falso, y por eso tramitaba el pasaporte uruguayo.

El informe indica otras respuestas de Ache que no se ajustan a los hechos o que se niega a responder.

La sala de abogados de la Cancillería respaldó en todo lo actuado por la instructora y aclara que ninguna de las demás personas que fueron interrogadas en la investigación administrativa rechazó entregar sus mensajes. Ache fue la única.

Actualmente, Ache es embajadora de Uruguay en Portugal, venia que se vio envuelta en polémica por su participación en el caso Marset, por lo que su venia fue votada solo por los legisladores del Frente Amplio.

Sobre las condiciones de pasaporte a Marset, Ache había dicho a la instructora del MRREE que no había informado a Bustillo de lo avisado por Maciel, porque “era una consulta de trámite en la cual no se efectuaba ninguna advertencia”.

Pero ahora se comprueba que Maciel sí había advertido que Marset era “un narco muy peligroso y pesado” y que sería “terrible” que recuperara la libertad.