Revancha de Reyes: se sortea el viernes 23 y esperan una semana de mayores ventas de último momento

El viernes 23 de enero se sortea la Revancha de Reyes , con un premio mayor de 80 millones de pesos. La venta de billetes de la segunda lotería en importancia del año está en el tramo final, en su última semana, destacó Marcelo Visconti, director nacional de Loterías y Quinielas . "La venta viene desarrollándose dentro de lo esperado", afirmó.

Visconti aseguró que esta última semana es la de mayor venta de billetes, porque las personas dejan para último momento la compra por las vacaciones, entre otros motivos.

El primer premio es de 80 millones de pesos, pero la lotería reparte un total de más de 150 millones de pesos.

Los billetes físicos se pueden adquirir en locales de venta, en agentes y subagentes identificados en todo el país. Además, se pueden comprar tiques electrónicos en las más de 9.000 terminales de juego a 350 pesos.

Se pueden comprar hasta el mismo viernes 23 a las 20 horas. El entero vale 7.000 pesos, los décimos 750 pesos y los billetes electrónicos 350 pesos.

La lotería ayuda a hospitales, al deporte amateur y otros servicios públicos, destacó Visconti. En 2025, los usuarios aportaron a través de la Lotería más de 100 millones de pesos en contribución a hospitales y servicios públicos.

La Revancha de Reyes genera expectativa, ilusión y también dudas en las personas, ¿comprar o no un billete?