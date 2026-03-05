RECIBÍ EL NEWSLETTER
SALUD PÚBLICA

MSP reportó un caso de hantavirosis en un nombre de 41 años de Canelones que requirió internación

Es una enfermedad zoonótica, que se transmite de los animales a las personas, y es causada por el virus hanta, que se encuentra en heces, orina y saliva de los roedores silvestres (ratón de campo y ratón colilargo).

ratones

El Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó este jueves un caso de hantavirosis en un nombre de 41 años en el departamento de Canelones. El paciente requirió internación médica, indicó la autoridad sanitaria.

La hantavirosis es una enfermedad zoonótica, que se transmite de los animales a las personas, y es causada por el virus hanta, que se encuentra en heces, orina y saliva de los roedores silvestres (ratón de campo y ratón colilargo). Cuando se secan, el virus permanece en el polvo del ambiente y al mover el polvo vuelve al aire en forma de aerosol y es inhalado por las personas. Las ratas y los ratones comunes no transmiten la enfermedad.

Los síntomas de la enfermedad son: fiebre, dolores musculares, cansancio, dolores de cabeza y en ocasiones náuseas y vómitos. En algunos casos, puede evolucionar rápidamente a una fase grave con dificultades para respirar.

msp presento nuevos decretos sobre tiempos de espera para acceder a consultas medicas, estudios y cirugias
MSP presentó nuevos decretos sobre tiempos de espera para acceder a consultas médicas, estudios y cirugías

Las actividades de mayor riesgo para contraer la enfermedad son limpiar un ambiente que haya estado cerrado y/o mal ventilado, limpiar orina, barrer excrementos o nidos de ratones, acampar o pernoctar en áreas con presencia de roedores y desmalezar, sin la utilización de medidas de protección, como guantes y tapabocas.

En caso de ingresar a una habitación que ha permanecido por mucho tiempo cerrada, se recomienda ventilar el lugar por lo menos por 30 minutos antes de ingresar, abriendo puertas y ventanas; humedecer todas las superficies con agua e hipoclorito de sodio, dejar actuar y luego barrer (no pasar la escoba sobre superficies secas); y una vez finalizada la limpieza, quitarse los guantes, lavarlos y lavarse las manos.

Además, mantener despejado, limpio y libre de elementos que sirvan de alimento o nidación para los roedores, alrededor de las viviendas y edificaciones o desmalezar (con medidas de protección) y mantener corto el pasto en un perímetro de 30 metros alrededor de la vivienda; sellar previamente las posibles entradas a la vivienda; y evitar la acumulación de materiales de desecho en el perímetro de las edificaciones; ubicar los cúmulos de leña, paja u otros materiales como mínimo a 30 metros de la vivienda y sobre tarimas de unos 20 cm de alto, que eviten la nidación o refugio; guardar todos los alimentos (incluidos granos y raciones) y la basura doméstica en recipientes herméticos y resistentes a los roedores.

