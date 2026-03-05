MSP reportó un caso de hantavirosis en un nombre de 41 años de Canelones que requirió internación

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) reportó este jueves un caso de hantavirosis en un nombre de 41 años en el departamento de Canelones . El paciente requirió internación médica, indicó la autoridad sanitaria.

La hantavirosis es una enfermedad zoonótica, que se transmite de los animales a las personas, y es causada por el virus hanta, que se encuentra en heces, orina y saliva de los roedores silvestres (ratón de campo y ratón colilargo). Cuando se secan, el virus permanece en el polvo del ambiente y al mover el polvo vuelve al aire en forma de aerosol y es inhalado por las personas. Las ratas y los ratones comunes no transmiten la enfermedad.

Los síntomas de la enfermedad son: fiebre, dolores musculares, cansancio, dolores de cabeza y en ocasiones náuseas y vómitos. En algunos casos, puede evolucionar rápidamente a una fase grave con dificultades para respirar.

Las actividades de mayor riesgo para contraer la enfermedad son limpiar un ambiente que haya estado cerrado y/o mal ventilado, limpiar orina, barrer excrementos o nidos de ratones, acampar o pernoctar en áreas con presencia de roedores y desmalezar, sin la utilización de medidas de protección, como guantes y tapabocas.

En caso de ingresar a una habitación que ha permanecido por mucho tiempo cerrada, se recomienda ventilar el lugar por lo menos por 30 minutos antes de ingresar, abriendo puertas y ventanas; humedecer todas las superficies con agua e hipoclorito de sodio, dejar actuar y luego barrer (no pasar la escoba sobre superficies secas); y una vez finalizada la limpieza, quitarse los guantes, lavarlos y lavarse las manos.

Además, mantener despejado, limpio y libre de elementos que sirvan de alimento o nidación para los roedores, alrededor de las viviendas y edificaciones o desmalezar (con medidas de protección) y mantener corto el pasto en un perímetro de 30 metros alrededor de la vivienda; sellar previamente las posibles entradas a la vivienda; y evitar la acumulación de materiales de desecho en el perímetro de las edificaciones; ubicar los cúmulos de leña, paja u otros materiales como mínimo a 30 metros de la vivienda y sobre tarimas de unos 20 cm de alto, que eviten la nidación o refugio; guardar todos los alimentos (incluidos granos y raciones) y la basura doméstica en recipientes herméticos y resistentes a los roedores.