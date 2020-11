Reunión ANEP, gremios docentes y PIT-CNT por paro en la educación

Según se informó a Subrayado, la reunión tendría lugar en la UTU de San Salvador y Minas.

Este martes, el gremio de Secundaria reaccionó con dureza a las críticas del gobierno por los paros en la educación.

En declaraciones a FM Del Sol, Marcel Slamovitz, de Fenapes, dijo no entender la eliminación de horas docentes y puestos de trabajo. "En la educación no sobra nadie. Faltan funcionarios de servicio. Faltan administrativos. Faltan profesores. Acá no sobre nadie, no sé qué es optimizar recursos", declaró.

En la víspera, Fenapes dio a conocer las razones del conflicto: "Imponen la virtualidad como modalidad pedagógica; reducen a la mitad las horas de coordinación, es decir, 18 mil horas docentes menos; eliminan 200 grupos en el turno diurno. Esto provocará grupos superpoblados. Reducen a la mitad las horas del cargo del profesor orientador pedagógico; eliminan los Profesores orientadores en Informática y Tecnología Educativa del turno nocturno; reducen las horas de Coro y Músico acompañante".

Este miércoles Fenapes convoca a una asamblea para tratar las conversaciones mantenidas con el gobierno en la bipartita.

"Nosotros no podemos ser cómplices a los recortes. Está en juego la educación pública, nuestro trabajo, pero también la calidad educativa", opinó al dirigente.

Dijo además que "hay mucho caos" en el sistema educativo y que "hasta febrero no se sabe quién va a pasar de año".

Slamovitz criticó al presidente del Codien Robert Silva y al ministro de Educación, Pablo Da Silveira.

Al conocer el anuncio de paro, Silva pidió a los estudiantes que fueran a los centros de estudio. "Allí los van a estar esperando", dijo.

Sobre Silva, el dirigente de Fenapes sostuvo: "estaría bueno que algún legislador también lo denuncie por violar la laicidad, porque permanentemente está haciendo un juego más político partidario como le prohíbe la Constitución de la República expresamente".

"Vive hablando del pasado, de que los sindicatos no gobiernan y nunca gobernamos. Nosotros a los gobiernos progresistas le hicimos más de 500 ocupaciones", aseguró el dirigente,

En cuanto al ministro, este criticó las medidas de fuerza por su "insensibilidad".

En ese sentido, Slamovitz respondió: "La insensibilidad está por parte de las autoridades que están negando la ley de negociación colectiva".

Indicó que Da Silveira es "un atrevido". "Es el paladín de la privatización y mercantilización de la educación pública", opinó.