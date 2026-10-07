Retiran matrículas de choferes de aplicación y cobran multas de hasta $70.000 por circulación irregular en Canelones

En Canelones, la Intendencia retira matrículas de choferes de Uber con irregularidades y los multan con hasta 70 mil pesos que deben ser abonados al contado.

"El procedimiento es la detención del vehículo con el pasajero, se visualiza que son trabajadores de aplicación, así lo manifiestan ellos, se les retira la chapa", indicó el director de Tránsito, Alejandro Alberro.

"El mayor número se ha dado en el Aeropuerto de Carrasco. Desde el domingo en la noche comenzamos con estas rondas de operativos. A la fecha llevamos 21 chapas retenidas, de 21 vehículos. Entendemos que es parte del trabajo que no queremos realizar, porque después de tener una aplicación habilitada, entendemos que hay puertas de regularización del sistema y queremos que esté regulado", explicó.

Seguí leyendo Tras acuerdo del convenio colectivo en TCP, el gobierno dejó sin efecto la resolución de servicios esenciales

Los cuestionamientos son porque Uber no se ha registrado en Canelones y por trabajadores habilitados en Montevideo que van a Canelones de forma irregular." Vamos por la protección del transporte formal, que es el que reúne todas las garantías", señaló.

Desde la Asociación de Choferes de Aplicaciones afirman que "los que pierden son los trabajadores".

"Choca un poco, pero también tomamos como una señal de que la Intendencia quiere hacer valer lo que votó y dispuso en enero", dijo Facundo Duarte, de la asociación.

"Las aplicaciones como siempre, buscan la suya y tratando de ir un poquito por el costado. Entonces siguen dándole viajes a choferes que trabajan en Canelones, que no deberían, por la normativa", indicó. Actualmente, está registrada Cabify pero no Uber, dijo.