Restos humanos encontrados en Garzón son de un recién nacido; hay una mujer identificada

La Policía avanza en la investigación por el caso del recién nacido encontrado en Pueblo Garzón. Identificaron a una mujer

En primera instancia, la hipótesis era que se estaba ante un feto, pero tras primeras diligencias, se trata de un recién nacido abandonado a pocas horas de nacer, informaron fuentes del caso al corresponsal de Subrayado en Maldonado, Martín Corujo.

La Fiscalía solicitó medidas respecto a la mujer identificada y se ordenó prueba de ADN.

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, señaló que el recién nacido fue depredado por animales.

Temas de la nota recién nacido

Pueblo Garzón