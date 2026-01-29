La Policía avanza en la investigación por el caso del recién nacido encontrado en Pueblo Garzón. Identificaron a una mujer
Restos humanos encontrados en Garzón son de un recién nacido; hay una mujer identificada
La Policía continúa con la investigación por el caso del recién nacido que encontraron en Maldonado.
En primera instancia, la hipótesis era que se estaba ante un feto, pero tras primeras diligencias, se trata de un recién nacido abandonado a pocas horas de nacer, informaron fuentes del caso al corresponsal de Subrayado en Maldonado, Martín Corujo.
La Fiscalía solicitó medidas respecto a la mujer identificada y se ordenó prueba de ADN.
Seguí leyendo
"Esta persona hoy está en su casa mientras mi hijo pelea por su vida": madre del joven atropellado en Rocha pide justicia
El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, señaló que el recién nacido fue depredado por animales.
Temas de la nota
Lo más visto
INUMET
Advertencia por tormentas y lluvias para seis departamentos; puede registrarse granizo, vientos y actividad eléctrica
INUMET
Meteorología emitió una advertencia naranja y mantiene la de color amarillo por tormentas
SE REALIZARON ALLANAMIENTOS
Tensión y balacera en el Marconi: un delincuente disparaba con un fusil de asalto y resultó herido por la Policía
Constituyente y tacuarembó
Apuñalaron a un joven para robarle una torta de cumpleaños que llevaba en sus manos en Cordón
"EL CAMBIO DE VIDA FUE ESPECTACULAR"
Dejá tu comentario