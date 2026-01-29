RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Restos humanos encontrados en Garzón son de un recién nacido; hay una mujer identificada

La Policía continúa con la investigación por el caso del recién nacido que encontraron en Maldonado.

garzon-maldonado-pueblo

En primera instancia, la hipótesis era que se estaba ante un feto, pero tras primeras diligencias, se trata de un recién nacido abandonado a pocas horas de nacer, informaron fuentes del caso al corresponsal de Subrayado en Maldonado, Martín Corujo.

La Fiscalía solicitó medidas respecto a la mujer identificada y se ordenó prueba de ADN.

esta persona hoy esta en su casa mientras mi hijo pelea por su vida: madre del joven atropellado en rocha pide justicia
Seguí leyendo

"Esta persona hoy está en su casa mientras mi hijo pelea por su vida": madre del joven atropellado en Rocha pide justicia

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, señaló que el recién nacido fue depredado por animales.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Focouy.
INUMET

Advertencia por tormentas y lluvias para seis departamentos; puede registrarse granizo, vientos y actividad eléctrica
INUMET

Meteorología emitió una advertencia naranja y mantiene la de color amarillo por tormentas
SE REALIZARON ALLANAMIENTOS

Tensión y balacera en el Marconi: un delincuente disparaba con un fusil de asalto y resultó herido por la Policía
Constituyente y tacuarembó

Apuñalaron a un joven para robarle una torta de cumpleaños que llevaba en sus manos en Cordón
"EL CAMBIO DE VIDA FUE ESPECTACULAR"

La historia de Zulma y Fabián: de recorrer la ciudad en un carro a caballo al camión propio para reciclaje

Te puede interesar

TCC asegura cobertura del clásico del domingo y de todo el fútbol uruguayo
TELEVISIÓN

TCC asegura cobertura del clásico del domingo y de todo el fútbol uruguayo
Oddone, ministro de Economía, en nota con Subrayado.  video
MINISTRO DE ECONOMÍA

"Estamos muy satisfechos de lo que pasó en las últimas 36 horas", dijo el ministro Oddone sobre el dólar
Ministra Fernanda Cardona dijo que no está previsto volver a fijar el precio de los combustibles mes a mes, como pidió la ARU video
MINISTRA DE INDUSTRIA

Ministra Fernanda Cardona dijo que no está previsto volver a fijar el precio de los combustibles mes a mes, como pidió la ARU

Dejá tu comentario