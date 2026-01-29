Federación de Funcionarios de Salud Pública denuncia agresiones verbales y físicas de familiares de un paciente

En el Centro Auxiliar de San Gregorio se registraron hechos de violencia mientras se atendía una emergencia; la Federación de Funcionarios de Salud Pública manifestó preocupación por lo sucedido.

Marianela Flores dijo a Subrayado que la Policía recibió un llamado sobre la hora 17.30, acudiendo a una vivienda donde había un hombre con dos heridas de arma de fuego.

Una vez en el hospital, según comentó Flores, hubo amenazas por parte de los familiares y amigos del individuo hacia los funcionarios.

"Golpes de puño en las puertas, en las ventanas, hubo destrozos de materiales y sobre todo las amenazas a los funcionarios que están asustados", señaló.

Y agregó: "Los compañeros no llegaron a hacer la denuncia porque temen a represalias y es el personal sanitario, en realidad, el que está atendiendo y te soluciona los temas de salud. Se va a hacer la denuncia a nivel institucional".

Desde la Federación de la Salud dijeron que este tipo de hechos no se pueden naturalizar y que no pueden continuar las agresiones a funcionarios de la salud.

"A nivel de Tacuarembó pasa muy comúnmente con el personal de salud. A nivel de la dirección lo hemos hablado, ha tenido entrevistas con el jefe de Policía", comentó.