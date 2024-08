Restos del Batallón 14 pertenecen a un hombre, que medía entre 1,75 a 1,85 metros y rango etario de 43 a 57 años

Lo que marcará la identidad será la prueba genética que se realizará en Córdoba, con la extracción de ADN que deben extraer en Uruguay para enviar a Argentina. El tiempo para conocer la identidad dependerá de las dificultades o no para cotejar el material genético. "Se ha ampliado la base genética. Esperemos que no tengamos el mismo problema que con Amelia Sanjurjo, pero de momento no podemos determinar", indicó el fiscal de crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe.